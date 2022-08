jeudi 4 août 2022 • 1604 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Le Chef de l'Etat Macky Sall a réagi suite à la publication des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet dernier.

C'est la première fois que le Président de la République réagit depuis le scrutin du 31 juillet 2022. Il fallait donc attendre la publication de la liste des résultats provisoires des élections législatives pour que le chef de la coalition au pouvoir réagisse à travers un tweet. "Je salue le peuple sénégalais, suite à la proclamation provisoire des résultats des élections législatives, pour l’exemplarité de notre démocratie, la crédibilité de notre système électoral. Je félicite tous les acteurs pour l’excellente organisation et la couverture du scrutin", a-t-il tweeté.



Pour rappel, la grande coalition, Benno Bok Yakaar a obtenu 57sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel, ce qui fait 82 sièges.



La coalition Wallu obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au proportionnel, ce qui fait 24 sièges.



Yewwi obtient 39 sièges au majoritaire et 17 au proportionnel, ce qui fait 56 sièges.



— Macky Sall (@Macky_Sall)