mercredi 27 octobre 2021 • 458 lectures • 0 commentaires

Actualité 6 heures Taille

iGFM (Dakar) La décision de Macky Sall d’investir Benoit Sambou candidat de la mouvance présidentielle à la mairie de Ziguinchor et ses conséquences notamment le départ d’Abdoulaye Baldé de Benno Bokk Yaakaar sont largement commentés par les quotidiens reçus mercredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

’’Macky Sall choisit le duo Benoit Sambou-Seydou Sané’’ à Ziguinchor, annonce Sud Quotidien. Mais ce choix n’est pas sans conséquences, puisque le maire sortant Abdouldé Baldé ‘’claque la porte’’ de la coalition Benoo Bokk Yaakar, selon le journal.



’’Benoit Sambou, la surprise de Macky Sall’’, commente Libération qui revient sur ‘’les secrets de l’audience à quatre au Palais qui a tout fait basculer à Ziguinchor hier’’. Selon le journal, ‘’Abdoulaye Baldé parle de +trahison+ et n’exclut pas une alliance avec Pastef’’.



Le Témoin constate que pour la mairie de Ziguinchor, le président Macky a préféré Benoit Sambou à Abdoulaye Baldé qui crie à la ‘’trahison’’. ‘’Macky m’a trahi !’’, s’exclame à sa Une la publication qui reprend ainsi le patron de l’Union des centristes sénégalais (UCS).



Selon Vox Populi, Abdoulaye Baldé est ‘’furieux’’. ‘’Il quitte Benoo Bokk Yaakaar, créée sa coalition et va déposer sa caution. Il n’exclut pas de travailler avec Ousmane Sonko’’, écrit le journal.



Pour Source A, ce choix de Benoit Sambou comme candidat à la mairie de Ziguinchor au détriment de Abdoulaye Baldé et Doudou Ka est ‘’un pari risqué’’.



’’Macky Sall s’emmêle les pinceaux à Ziguinchor’’, le quotidien Kritik.



Le L’As note que Abdoulaye Baldé, ‘’zappé’’ des investitures pour la mairie et le département de Ziguinchor ‘’crie à la trahison’’. Selon le journal, ‘’le leader de l’UCS claque la porte de Benoo Bokk Yaakaar et tend la main au Pastef’’.



Parlant des contestations notées dans les investitures aux élections locales, Le Quotidien affiche à la Une : ‘’Au temps d’épreuves’’.



’’A Ziguinchor, l’Alliance pour la République se sépare de Abdoulaye Baldé. A Saint-Louis, battu, Cheikh Bamba Dièye dénonce les +manœuvres’’ de la coalition Yewwi askan wi. A Mbour, le Parti socialiste s’oppose à Bennoo Bokk Yaakaar’’, rapporte la publication.



A propos de ces contestations toujours, Walfadjri souligne que ‘’ça part dans tous le sens’’. ’’Les candidats aux élections locales et territoriales commencent à être connus. A Ziguinchor Macky Sall va compter sur le duo Benoît Sambou-Seydou Sané. A Saint-Louis, le jeune partisan de Khalifa Sall a été désigné pour représenter la coalition Yewwi askan wi’’, écrit Walf.



Le quotidien Enquête met en exergue la coalition taxawu Dakar et parle de ‘’crises des ambitions’’. En effet, ’’sur le chemin de la reconquête de Dakar, Khalifa Sall doit composer avec les ambitions de ses lieutenants’’, écrit Enquête.



Le Soleil s’intéresse aux conséquences de l’obstruction des voies d’écoulement, de la baisse de la pluviométrie, de la surexploitation du sel, etc, sur le Lac rose. ’’Sa superficie est passée de 28 à 4 Km carrés entre 1970 et 2020. Sa profondeur moyenne dépasse à peine un métre en saison sèche et 1,5m durant l’hivernage’’, note le quotidien qui prévient : ’’Le Lac rose coule vers sa disparition’’.



APS