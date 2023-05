mercredi 10 mai 2023 • 565 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a procédé à l’installation des démembrements de la Commission nationale de la régulation des loyers du Sénégal (CONAREL) dans la région de Dakar, a constaté l’APS, mardi.

Il s’agit de la commission régionale et des commissions départementales de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Rufisque, qui sont chargées de réguler les prix du loyer et de régler les contentieux entre les bailleurs et les locataires.

‘’Chaque fois qu’il y a un différend entre les bailleurs et les locataires, ils pourront saisir ces commissions mises en place pour rappeler les dispositions relatives à la loi portant baisse des prix du loyer et aux contrats de location’’, a expliqué M. Fofana.

L’installation de la commission régionale et des commissions départementales marque le démarrage de leurs activités.

‘’Depuis mars dernier, les services régionaux du commerce recevaient des réclamations, des plaintes et des signalements en attendant la mise en place des commissions régionales’’, a-t-il ajouté.

Les commissions chargées de réguler les prix du loyer permettront d’éviter ‘’la lourdeur des procédures’’ en matière de contentieux entre les bailleurs et les locataires, selon Abdou Karim Fofana.

Elles sont un cadre de discussion, d’échange et d’arbitrage, a-t-il dit.

Les commissions doivent faire en sorte que la loi portant baisse des prix du loyer soit ‘’connue et acceptée de tous’’, selon M. Fofana.

Momar Ndao, le président de la CONAREL, a rappelé que la création de ladite instance est ‘’l’aboutissement d’un combat’’, celui de la baisse des prix du loyer, mené par les locataires et les associations de consommateurs depuis plusieurs années.

‘’Nous en sommes aujourd’hui à l’achèvement d’un combat entamé en 2006’’, a souligné M. Ndao, ajoutant que ‘’tous les textes relatifs aux prix du loyer concourent à prendre en compte les intérêts du bailleur et ceux du locataire’’.

‘’Nous espérons que la CONAREL prendra en compte les besoins des bailleurs et des locataires. Nous sommes des médiateurs et, à ce titre, nous espérons que l’installation des commissions sera le premier des actes à poser pour mieux réguler le secteur de l’immobilier au Sénégal’’, a dit Cathy Suarez, la présidente de l’Association nationale des agences immobilières du Sénégal.

Ibrahima Camara, intervenant à la cérémonie d’installation des commissions au nom des propriétaires des maisons à louer, a tenu à préciser qu’ils ont été des locataires avant de devenir bailleurs. ‘’Nous savons ce que chacune des parties endure. J’espère que l’objectif du gouvernement est de permettre à chaque Sénégalais de disposer d’un toit’’, a-t-il affirmé.

Alassane Sène, le président de l’Association de défense des locataires du Sénégal, a salué l’installation des commissions. L’association qu’il dirige ‘’ne défendra pas les mauvais payeurs’’, a-t-il prévenu.

Une baisse des prix du loyer est en vigueur depuis le 1er mars dernier.



Avec APS