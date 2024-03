jeudi 28 mars 2024 • 605 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Agence de Presse Sénégalaise nous apprend, que les États-Unis et le Canada ont adressé mercredi leurs félicitations au nouveau Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, après la publication le même jour des résultats provisoires de l’élection présidentielle par la Commission nationale de recensement des votes.

‘’Je félicite Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme prochain président de la République du Sénégal. J’adresse mes vœux les plus chaleureux au peuple sénégalais, qui a démontré que le droit de vote – et le fait que ce vote soit pris en compte – reste le seuil de liberté de la démocratie’’, a dit le président américain Joe Biden dont le message de félicitation a été retranscrit sur le compte X de l’ambassade américaine à Dakar.



Il a souligné que ‘’depuis plus de six décennies, le Sénégal et les États-Unis ont approfondi leur partenariat, notamment en s’unissant pour lutter contre le terrorisme, s’attaquer à l’insécurité alimentaire, combattre la crise climatique, lutter contre la corruption et veiller à ce que la démocratie profite à l’ensemble de nos concitoyens’’.



‘’Dans les années à venir, je me réjouis à l’idée de renforcer encore ces liens, pendant que nous continuons à travailler ensemble pour forger un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous”, a-t-il conclu.



Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a également félicité Bassirou Diomaye Faye déclaré vainqueur de la présidentielle sénégalaise.



‘’Félicitations au président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye’’, s’est-il exprimé sur le même canal de communication.



L’opposant Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 44 ans, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 24 mars avec 54, 28 % des suffrages, par la Commission nationale de recensement des votes qui a proclamé mercredi les résultats provisoires du scrutin.



Le candidat du pouvoir sortant, Amadou Ba, est arrivé deuxième du scrutin avec un score de 35, 79 % des voix, d’après les résultats de la Commission nationale de recensement des votes qui siégeait à la Cour d’appel de Dakar sous la présidence d’Amady Diouf, premier président de cette juridiction.



Le troisième des 19 candidats, Aliou Mamadou Dia du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), a recueilli 2, 80 % des votes.



Le taux de participation a été de 61,30 %, moins qu’en 2019, quand le président sortant Macky Sall avait obtenu un second mandat, également au premier tour, mais plus qu’en 2012.



Les Etats-Unis et le Canada se réjouissent à l’idée de travailler avec les nouvelles autorités sénégalaises.



‘’Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau gouvernement du Sénégal sur nos priorités communes’’, a assuré le secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken.



‘’Je me réjouis à l’idée de travailler ensemble pour renforcer nos relations bilatérales et faire avancer nos priorités communes”, a pour sa part déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau.