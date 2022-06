samedi 18 juin 2022 • 267 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans un communiqué, les femmes de la mouvance présidentielle accuse "l’opposition réunie autour de la coalition YAW" , d'être "l’unique responsable des pertes en vies humaines", enregistrées hier en marge de la manifestation avortée de cette formation de l'opposition. Seneweb vous propose l'intégralité de leur texte.

"Les femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle présentent leurs condoléances aux familles endeuillées, au peuple sénégalais, Président Macky Sall et interpelle l’opposition réunie autour de la coalition YAW, l’unique responsable de ces pertes en vies humaines.

Nous demandons à ce que toute la lumière soit faite sur ces décès et que ceux qui ont appelés à manifester soient sanctionnés car étant les principaux responsables.

Les femmes de Benno magnifient le travail des forces de l’ordre et invitent l’autorité étatique, garant de la sécurité des personnes et des biens à maintenir le rythme.

Les forces de défense et de sécurité ont avec sérénité, lucidité et professionnalisme, réussi leur mission de maintien de l’ordre.

Nous femmes de Benno demandons la tenue des élections législatives à date échue et invitons les responsables, jeunes, adultes de notre coalition à se remobiliser pour la victoire déjà acquise au soir du 31 juillet.

Les femmes de Benno invitent la justice à les édifier sur le cas Adji Sarr et que le procès puisse se tenir dans les meilleurs délais.



Les femmes de Benno réaffirment leur engagement à son Excellence le Président Macky Sall et lui assurent une majorité confortable à l’assemblée nationale au soir du 31 juillet 2022."