mardi 13 septembre 2022 • 496 lectures • 0 commentaires

Politique 35 mins Taille

iGFM - (Dakar) Après la triste séance d’hier lundi, les travaux ont repris, ce mardi, à l’Assemblée nationale. Mais, le désaccord persiste sur le vote des autres postes du Bureau.

Dès l’entame des travaux, le président de l’Assemblée nationale a annoncé que, Abdoulaye Diouf Sarr a été proposé au poste de 1er vice-président. Aissatou Sow Diawara a été proposée au poste de 2ème vive président, Dr Malick Diop au poste de 3ème vice-président et Yetta Sow au poste de 4e vice-président. Ce sont là les postes qui reviennent à Benno, selon le calcul.



Les postes de 5ème, de 6ème et de 8ème vice-présidents, sont dédiés à Yewwi. Mais, ladite coalition n’a pas encore donné de noms. Mamadou Lamine Diallo a été proposé proposé au poste de 7ème vice-président, qui revient à la coalition Wallu Sénégal.



Le député Birame Souleye Diop a expliqué pourquoi Yewwi n’a pas donné de noms. «C’est vrai qu’on s’est accordés sur le méthode de calcul qui est claire. Mais, nous avons une préoccupation avec la façon dont les postes ont été distribués», a indiqué le président du Groupe parlementaire de Yewwi.



Pour lui, le 3ème vice-président doit être de Yewwi, le 5ème de Yewwi, le 8ème aussi de Yewwi. Il a appelé aux discussions sur la méthode de calcul et de distribution des postes.



«Hier ils disaient qu’il n’y aurait pas de vote. Aujourd’hui ils disent qu’il faut discuter. Personne ne peut empêcher les gens de voter et vous le savez. Vous savez qu’on va installer les vice-présidents, les secrétaires élus etc.», a riposté Abdou Mbow.



Une suspension de séance a été demandée pour que les présidents des groupes parlementaires puissent s'accorder.