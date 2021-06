mercredi 16 juin 2021 • 174 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les quotidiens dakarois, dans leur écrasante majorité, traitent de la tournée économique que le chef de l’Etat, Macky Sall, effectue depuis lundi dans la région de Matam (nord-est).

Le Soleil qui rend compte du conseil présidentiel territorialisé organisé mardi dans ce chef-lieu de région, relève que selon le président Sall, "le Gouvernement a fait deux fois plus que ce qu’il avait promis" lors du conseil des ministres délocalisé du 21 mars 2013 dans la même région. Ce qui fait dire au quotidien national que "les promesses d’engagements de 2013 [ont été] satisfaites à 200%".



Commentant les invetissements consentis en faveur de la région, le quotidien Les Echos écrit que "Macky Sall gâte les Matamois".

Et tout en annonçant la construction d’une université et d’un aéroport, le journal écrit que les 253 milliards de francs CFA injectés dans la région ont été consacrés à la santé, à l’éducation, aux infrastructures, à l’agriculture, entre autre secteurs.

"Selon le Président Sall, la mise en œuvre de ce programme va permettre de consolider la transformation en cours dans la région, à travers l’élargissement des bases productives", écrit à son tour L’Observateur.



D’après Le Quotidien, "en annonçant la construction d’une université à Matam d’ici 2024, d’un Dac [domaine agricole communautaire] et d’une Cour d’appel, Macky Sall a sorti de son chapeau des annonces fortes auxquelles personne ne s’attendait".



Tout en signalant que "Macky Sall revient avec un programme de 450 milliards FCFA pour la région" de Matam, L’As, faisant les "comptes et mécomptes" de sa tournée économique, signale que "la violence s’est invitée hier dans la tournée économique que le président de la République effectue depuis samedi dernier dans le Fouta".

Le journal explique que ses partisans de Ndouloumadji ont "incendié" sa maison dans ce village, après avoir appris qu’il avait décidé de ne pas se rendre dans leur localité.



"Des frustrés de Ndouloumadji mettent le feu à la maison paternelle de Macky…", indique à son tour Vox Populi, relevant que les manifestants ont également brûlé des pneus.



"Est-ce véritablement le divorce entre le Président Macky Sall et une bonne partie des +Foutankés ?", s’interroge Tribune après cette manifestation.

Le journal estime que "la question est posée avec acuité, surtout depuis la naissance du mouvement +Fouta tampi+ qui polarise toutes les attentions".



Et selon Le Témoin Quotidien, la tournée du chef de l’Etat dans les régions de Saint-Louis et Matam "a par moments des airs de corrida quand on sait qu’un peu partout, des manifestants portent des brassards rouges ou brandissent des étoffes écarlates pour exprimer leur mécontentement".



Sud Quotidien liste aussi "les points noirs" qui "sont venus assombrir le tableau des méga-mobilisations" du président Sall lors de sa tournée économique dans le nord du pays.

Le journal cite à cet effet le "recrutement de jeunes depuis Dakar et ailleurs pour rendre plus massives les mobilisations", le "recours à des nervis ou gros bras (…)", le "port de brassages rouges au niveau de certains points de passage (…)".



En tout cas, pour WalfQuotidien, "avec ce que l’on voit quotidiennement à travers le pays, et dans la Diaspora, force est de constater que le pays profond n’est pas du tout content de la conduite des choses, malgré les gros investissements de l’ambitieux Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC)".



Comment la décision du chef de l’Etat d’octroyer une indemnité de 50 000 F CFA aux chefs de village, le quotidien Enquête considère cette mesure comme "un retour en arrière", dans la mesure où il avait lui-même "mis fin" à ces rémunérations, à son arrivée au pouvoir en 2012.

