mardi 24 mai 2022 • 111 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Edouard Mendy a pris la parole à l'occasion du Forum Economique mondial de Davos où il est invité.

"On sait tous ici que le football est le sport qui peut rassembler le plus de personnes en même temps. Nous avons donc ce pouvoir de transmettre, d’inculquer des valeurs aux plus jeunes qui nous prennent pour exemple. Quand on voit des joueurs comme Mohamed Salah et Sadio Mané qui performent au plus haut niveau, on ne parle pas de meilleurs joueurs africains mais plutôt au niveau mondial. Et je pense qu’aujourd’hui c’est sur ça qu’il faut s’affilier. Je pense que ce sont vrais exemples, ils donnent de l’espoir aux jeunes, donnent de l’envie, transmettent des émotions et je pense que c’est le football qui a ce pouvoir-là. Comme disait « Phenomeno », c’est un vrai pouvoir qu’est le football de transmettre des émotions mais aussi il faut en profiter pour transmettre d’autres valeurs comme le travail, le dépassement de soi, la persévérance et aussi le fait de travailler ensemble pour un but commun. Et je pense que c’est à travers tout cela que le football a un impact au niveau social et que ce soit dans tous les pays du monde", a déclaré le portier de Chelsea.



Le gardien de but sénégalais s'exprimait aux côtés de l'ancien attaquant du Brésil, Ronaldo, du président de la FIFA Gianni Infantino, de l'ex-coach d'Arsenal Arsène Wenger et du président de la CAF Patrice Motsepe.