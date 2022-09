mardi 13 septembre 2022 • 246 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien international italien, Francesco Totti, a avoué être tombé en dépression, renseigne Footmercato.

C'est une révélation à laquelle on ne s'attendait pas forcément. La légende de l'AS Rome, Francesco Totti (45 ans), désormais hors des terrains, a été choquée émotionnellement.



La faute à une tromperie de sa desormais ex-femme



La faute à une tromperie de sa désormais ex-femme Ilary Blasi après 17 ans de mariage et trois enfants. Leurs différends devraient se régler devant le tribunal même si l'ancien joueur préfèrerait qu'un accord soit trouvé.



"Ce n'était plus moi, c'était quelqu'un d'autre"



"Cela m'a conduit à la dépression. Je ne pouvais plus prétendre qu'il ne se passait rien, mais ce n'était plus moi, c'était quelqu'un d'autre", a t-il déclaré au Corriere Della Sera avant de rajouter "je m'en suis sorti grâce à Noemi", sa nouvelle compagne qui l'accompagne aujourd'hui dans sa vie.