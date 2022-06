vendredi 17 juin 2022 • 220 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, a réaffirmé vendredi en Ukraine a accusé l'Occident d'arrogance coloniale et de vouloir écraser son pays avec des sanctions « stupides » et « sans précédent », qui « ont failli ».

Le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, a réaffirmé vendredi sa détermination à poursuivre son « opération spéciale » en Ukraine lors d'un long discours prononcé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il a accusé l'Occident d'arrogance coloniale et de vouloir écraser son pays avec des sanctions «stupides» et «sans précédent», qui «ont failli».



« Nous sommes un peuple fort et pouvons faire face à n'importe quel défi. Comme nos ancêtres, nous résoudrons tous les problèmes, toute l'histoire millénaire de notre pays en témoigne », a déclaré Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a déclaré que l'Union européenne pourrait perdre plus de 400 milliards de dollars (381,5 milliards d'euros) à cause de ces sanctions, qui, selon le président russe, se retourneraient contre ceux qui les ont prises.



La Russie n'est pas à blâmer pour la hausse actuelle des prix des céréales, a souligné Vladimir Poutine, qui accuse les États-Unis de faire grimper les prix des denrées alimentaires en faisant « tourner la planche à billets » et en « s'accaparant » les vivres sur les marchés mondiaux. Pour Vladimir Poutine, les États-Unis se considèrent comme « l'émissaire de Dieu sur Terre », Washington et ses alliés tentant de « changer le cours de l'histoire » pour affaiblir une Russie souveraine et indépendante.



La Russie "n'a rien contre" une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'UE



La Russie n'a « rien contre » une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, a assuré vendredi le président russe Vladimir Poutine après la décision de la Commission européenne de recommander d'accorder à Kiev le statut de candidat à l'UE. « Nous n'avons rien contre, c'est leur décision souveraine d'adhérer à des unions économiques ou pas [...] C'est leur affaire, l'affaire du peuple ukrainien », a déclaré M. Poutine durant la session plénière du Forum économique de Saint-Pétersbourg (nord-ouest).



La Russie, qui mène une offensive en Ukraine depuis le 24 février, voit d'un très mauvais œil les aspirations de Kiev d'une adhésion à l'Otan - que Moscou considère comme une menace pour sa sécurité - mais « en ce qui concerne leur intégration économique, c'est leur choix », a estimé Vladimir Poutine. « L'UE n'est pas une alliance militaire, à la différence de l'Otan », a-t-il souligné.



Le président russe a toutefois affirmé que « l'Ukraine va se transformer en semi-colonie » des pays occidentaux si elle rejoint l'UE. « C'est mon opinion », a-t-il ajouté.



Avec RFI