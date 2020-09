mercredi 16 septembre 2020 • 128 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le bateau Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, va reprendre du service, mardi prochain.

Mis à quai par la maladie du Coronavirus il plus de six mois, le bateau Aline Sitoé Diatta va enfin reprendre ses rotations Dakar-Ziguinchor, pour le plus grand bonheur des populations de la région sud du pays. «Le bateau Aline Sitoé Diatta va reprendre ses rotations le mardi 22 septembre 20», renseigne le Directeur de l’exploitation commerciale de COSAMA, Abdou Salam Kane.

Pour rappel, le coronavirus avait mis aussi à quai les navires Aguéne et Diambogne. Des arrêts qui ont porté un coup dur au secteur touristique dans la région sud. Des touristes qui profitaient des voyages à bord de ces bateaux pour une découverte des îles et du beau paysage de la Casamance

