iGFM - (Dakar) La cour d'appel de Thiès a vidé l'affaire de la candidature du candidat de la coaliton Benno Bokk Yakaar à la mairie de Mbour. Elle a décidé que cette candidature ne souffre d'aucune incompatibilité.

« Nous étions sereins, nous sommes des juristes; nous avons été à la bonne école et depuis le début, je vous avais dit que ceux qui ont intenté ce procès-là, ce sont de faux juristes. Pour l’intérêt de Mbour, j’étais prêt à me départir de ma robe pour me mettre à la disposition de Mbour et c’est pour cette raison qu’en juillet 2020, j’ai pas décidé de réintégrer la cour des comptes où de demander le renouvellement de ma mise en position de disponibilité. Depuis plus d’un mois, je ne suis plus magistrat de la cour des comptes », précise Cheikh Issa Sall.

Il poursuit en ces termes: « Le requérant, celui qui a intenté un recours pour l’annulation de ma candidature a fait une erreur. Son recours était non fondé. Je connais le droit, je connais les règles de droit qui me régissaient en tant que magistrat à la cour des comptes, je suis assez responsable ».

« Nous allons participer à la bataille de Mbour »

Pour Sall, « La bataille est déjà lancée, nous y sommes. On a des activités politiques au niveau de Mbour dès ce soir. Nous allons continuer pour avoir la victoire au soir du 23 janvier » promet le candidat de Bby.