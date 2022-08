vendredi 26 août 2022 • 41 lectures • 0 commentaires

Le mercredi 24 Août 2022, un heureux gagnant du Sen Loto Jackpot est devenu millionnaire l’espace d’un tirage en raflant la coquette somme de 71 500 000f CFA. En effet, cet habitant des Parcelles Assainies a remporté la totalité du jackpot du jour en choisissant 4 bons numéros sur les 56 proposés, il s’agit des numéros : 44-12-13-7 ;



Sa vie a totalement basculé, il rejoint aujourd’hui les milliers de millionnaires crées grâce aux jeux de la Lonase. Conformément à son slogan « la Fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la Nation », la LONASE permet tous les jours de changer la vie de plusieurs sénégalais en lançant sur le marché des jeux toujours plus innovants et attractifs comme le Loto 5 90, la Masse Commune Internationale ou encore le jeu promotionnel Yonou Qatar.



Senloto Jackpot lancé sur le marché depuis 2018 fait partie des produits phares de la Loterie Nationale Sénégalaise qui permettent aux sénégalais de remporter des sommes conséquentes avec une mise minimum de 300 FCFA.

La remise de chèque du nouveau millionnaire de 71 500 000 f CFA aura lieu la semaine prochaine, une belle cérémonie en perspective pour rendre hommage aux parieurs et fêter encore une fois les millionnaires de la Lonase.