L’oreille attentive des pays du G20 à l’appel pressant du Président Macky Sall

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays membres du G20 ont organisé ce mardi une deuxième visioconférence dans l’optique de venir à la rescousse des pays fragiles en manque criard de ressources financières contre la pandémie de coronavirus, qui décime des milliers de personnes à travers la planète.

Sur demande du Chef de l’Etat sénégalais, Macky SALL, qui a appelé les vingt dirigeants les plus riches du monde à venir en aide aux pays africains, en proie exponentielle à cette pandémie qui a déjà fait 38 000 morts et forcés en confinement quelque 2 milliards de personnes à travers le monde. L’Arabie saoudite, qui assure la présidence tournante du G20, a demandé l’accélération effective d’irradier dans les délais proches l’économie mondiale dont les pays du tiers-monde, région la plus atteinte par le Coronavirus. L’appel pressant du Chef de l’État Macky SALL a eu un écho favorable auprès des vingt grandes puissances de la planète avec la réunion d’urgence de ces dirigeants qui s’est déroulée ce jour en mode vidéoconférence. Les pays du G20 vont décider des mécanismes d’appui financier sous la forme d’effacement de dettes contractées par les États africains. Le Chef de l’État Macky SALL est le premier parmi ses pairs du monde à monter au front pour lancer le cri de détresse du continent africain. Sans doute, son leadership a payé et poussera les pays du G 20 à agir vite pour stopper la crise sanitaire et tectonique la plus tragique que vit en ce moment le monde.