Un participant au Mega Millions, la loterie américaine, a empoché 1,35 milliard de dollars ce vendredi 13 janvier. Le gagnant, dont le ticket a été validé dans le Maine, n'aura pas à partager cette somme, deuxième gain de l'histoire de cette loterie.

Le ticket gagnant a été validé dans le Maine, État américain du nord-est. L'identité du gagnant ou de la gagnante n'est pas connue, mais seule une personne a trouvé les six numéros gagnants, donnant droit au second plus gros lot de l'histoire de Mega Millions après un gain de 1,53 milliard de dollars enregistré en 2018.

"C'est le quatrième gain d'au moins 1 milliard de dollars de l'histoire de Mega Millions", a précisé dans un communiqué le directeur de la société, Pat McDonald.



Pour ce tirage du vendredi 13, une date paradoxale qui associe mauvais présages et espoirs de chance au jeu, 14 personnes dans dix États américains différents avaient trouvé les cinq bons numéros 30, 43, 45, 46, 61. Mais seul le ou la propriétaire du ticket enregistré dans le Maine a trouvé le sixième numéro, synonyme de jackpot géant, le 14. La somme ne cessait d'augmenter depuis le 14 octobre.