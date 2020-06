Louga : le projet d’embellissement du Boulevard Abdou Diouf divise les lougatois

iGFM – (Dakar) – C’est un projet du ministre maire de Louga Moustapha Diop pour l’érection d’un parc d’attraction pour les enfants sur le Boulevard Abdou Diouf. Mais sa réalisation est contestée par un collectif regroupant des membres de l’opposition et de la société civile qui y voit une arnaque foncière. Sauf que le conseil municipal l’a adopté soulignant pour sa part « l’importance et la nécessité d’un tel projet pour la modernisation de ce boulevard déjà vieux de 38 ans et qui est en train de subir l’usure du temps. »

C’est en sens que des jeunes qui se réclament du camp du ministre maire Moustapha Diop ont initié une vaste campagne de sensibilisation pour amener les populations à l’adopter et accompagner sa réalisation. Des flyers qui retracent les différentes infrastructures prévues sur ce site et des tee shirts ont été distribués aux lougatois.

Selon le jeune Malick Ba proche du ministre maire Moustapha Diop, tout sera mis en oeuvre pour amener les populations ç sentir la nécessité et l’urgence de l’érection de ce parc d’attraction. « Pour ceux qui prétendaient que les services installés tout au long du Boulevard seront impactés par le projet, il n’en est rien. Nous avons pris la peine de rendre visite à tous les chefs de service concernés qui sont unanimes à reconnaître l’importance et l’utilité de ce parc d’attraction sur ce site. Ils ne sont en rien dérangés par le projet », a soutenu Malick Ba.

