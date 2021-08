mardi 3 août 2021 • 198 lectures • 0 commentaires

Société

C’est l’horreur à la Mac de Diourbel. En effet, un détenu est mort dans sa cellule à la suite de sévices, rapporte le journal les Echos dans sa parution du jour.

D’après le quotidien, la victime a tenté de s’évader. Suite à cela, elle a été rattrapée puis s'en est suivi d'une séance de bastonnade qui lui a occasionné des blessures. Sur le corps de la victime, des brûlures ont été découvertes au niveau du dos et des fesses.

Après les faits, nos confrères révèlent que le directeur du poste, son adjoint et les gardens ont nié les faits et accusent la foule. Seulement les éléments de l’enquête contredisent leur ligne de défense.