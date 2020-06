iGFM – (Dakar) La nouvelle vient de tomber. Le président Macky Sall a décidé de confier l’assiette foncière de 30 hectare de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor à la Caisse des dépôts et de consignations. Ce, dit-t-il, pour renforcer l’aménagement durable et la valorisation équitable de la zone concernée à travers des offres nouveaux d’aménagement et de vente répondant aux exigences de transparence et de rentabilité pour l’Etat, renseigne le communiqué du conseil des ministres.