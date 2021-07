mercredi 14 juillet 2021 • 175 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat vient d’opérer plusieurs nominations au sein de l’armée nationale.

Le Général de brigade Thiaca Thiaw a été nommé Haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la Justice militaire. Il remplace le Général Moussa Fall devenu Haut commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.

Le Colonel Meïssa Cellé Ndiaye a été fait Général et tandis que le colonel Adama Gueye a hérité du poste de gouverneur du Palais présidentiel en remplacement du colonel Daouda Diop qui devient général. Ce dernier a été nommé commandant de la gendarmerie mobile en remplacement du général de brigade Thiaca Thiaw.