samedi 4 décembre 2021 • 244 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les «Cleaning Days», ou encore "Bësup Sétal", ont repris. Ce samedi, rendez-vous avait été donné au lycée d’excellence Sergent Malamine Camara. La cérémonie a été présidée par le chef de l’Etat.

«Je voudrais me réjouir du retour de cette journée "Bësup Sétal". Je l’avais lancée auparavant, mais entretemps nous avons eu la pandémie qui nous a empêché de poursuivre. Il est donc heureux que cette journée mensuelle puisse reprendre partout dans le territoire national, dans les établissements scolaires et universitaires, dans les services de l’administration et des collectivités territoriales», a indiqué Macky Sall.



Pour lui, cette initiative doit être portée par tous, puisque la propreté et l’hygiène sont l’affaire de tous: «l’Etat va mobiliser des ressources conséquentes pour accompagner les collectivités mais le travail fondamental sera celui des citoyens, des populations des élèves étudiants mais surtout des élus.» Il invite les chefs religieux et coutumiers à accompagner l’initiative.