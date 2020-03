Macky Sall appelle à accentuer la lutte contre les violences faites aux femmes

iGFM-(Dakar) Le chef de l’Etat a rappelé mercredi en Conseil des ministres la nécessité d’accentuer la lutte contre les violences faites aux femmes, a appris l’APS.

’’Le chef de l’Etat a, par ailleurs, rappelé à la ministre de la Famille la nécessité d’accentuer la lutte contre les violences faites aux femmes et la sensibilisation de toutes les parties prenantes sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Macky Sall, souligne le texte, ‘’a demandé au ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, de procéder à l’actualisation de l’organisation et des règles de fonctionnement de l’Observatoire national de la Parité (ONP)’’.

Le communiqué relève qu’à l’entame de sa communication, le chef de l’Etat, a adressé, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et son soutien aux femmes, ‘’piliers majeurs de notre société’’.

‘’Il a, à cet égard, demandé aux membres du Gouvernement de conforter le rôle des femmes dans la gouvernance publique en intégrant systématiquement l’approche genre dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques publiques’’, lit-on dans le texte.

Macky Sall a, à cet effet, invité les ministres à ‘’veiller au renforcement permanent de l’autonomisation économique durable des femmes et à faire bénéficier davantage aux femmes rurales de l’encadrement et de l’accompagnement des structures et projets publics’’.