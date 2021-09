lundi 27 septembre 2021 • 222 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

La Police nationale a déployé 2570 agents pour la sécurisation du grand Magal de Touba et 83 moyens roulants. Au terme de ses opérations, elle a fait le point.

Durant le Magal, les limiers ont procédé à l’interpellation de 583 personnes. Parmi elles, 78 ont été arrêtées pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien, 96 pour vol, 4 pour détention de faux billet, 1 personne pour escroquerie au visa, 2 pour homicide involontaire par accident de la circulation routière etc.



À cela, il faut ajouter les 596 personnes interpellées dans le cadre des opérations de sécurisation pré-magal. «Ce qui porte le nombre total de personnes appréhendées à 1179», informe la police dans son communiqué de presse parvenu à iGFm. Elle informe que 387 personnes, parmi elles, ont été présentées au parquet.



Par ailleurs, 6 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis et 770 pièces saisies côté sécurité routière om 53 véhicules ont été mis en fourrière, 119 motos immobilisées et 82 charrettes immobilisées. Au total, la police dit avoir noté 39 accidents de la circulation dont 3 ont été mortels.