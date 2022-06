vendredi 10 juin 2022 • 171 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM- Initialement prévu du 2 au 7 juillet prochain, le voyage du pape François est reporté sine die, suite à des douleurs au genou. L'annonce est faite ce vendredi par le Vatican. Le souverain pontife devait se rendre en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud.

Dans un communiqué, le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni de préciser: "Acceptant la demande de ses médecins, et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage (...) à une date ultérieure qui reste à définir".



Cette annonce intervient au momen où le Vatican avait déjà dévoilé le programme détaillé de ce déplacement à Kinshasa, Goma et Juba, prévu sur six jours.



Pour rappel, le pape apparaît depuis début mai en fauteuil roulant, car souffrant de fortes douleurs au genou droit.Il subit depuis lors des infiltrations, des injections d'anti-inflammatoires à base de corticoïdes, et peine à se mettre debout.