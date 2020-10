vendredi 16 octobre 2020 • 63 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Mission de l'ONU au Mali (Minusma) a annoncé, jeudi, qu'un Casque bleu avait été tué et un autre grièvement blessé dans une explosion survenue dans le nord-est du pays.

"Vers 13h30 (locales et GMT) un véhicule de la Force de la Minusma a heurté une mine ou un engin explosif, à environ 50 km de la ville de Kidal. L'explosion a entraîné la mort d'un Casque bleu. Un autre, grièvement blessé, a été évacué", selon la Minusma qui ne précise pas leur nationalité.

Mais un enseignant de la ville proche d'Anefis a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait d'un convoi de ravitaillement escorté par des Casques bleus égyptiens.

"La Minusma ne se laissera pas intimider par ces attaques, et demeure déterminée à soutenir le peuple et le gouvernement malien dans leurs efforts pour ramener une paix durable au pays", a déclaré son chef, Mahamat Saleh Annadif, cité dans le communiqué.







La Minusma est la plus coûteuse en vies humaines des opérations actuelles de maintien de la paix de l'ONU, avec plus de 220 morts depuis son déploiement en 2013, dont plus de 130 dans des actes hostiles.

