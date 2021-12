samedi 4 décembre 2021 • 298 lectures • 0 commentaires

Des jihadistes ont tué au moins 30 personnes lors d’une attaque contre un bus transportant des passagers vers un marché local, dans la région de Mopti, au centre du Mali. Un deuil national de 3 jours à compter de dimanche a été décrété.

Une nouvelle attaque meurtrière dans la région de Mopti, au centre du Mali, au moins 30 personnes ont été tuées, vendredi 3 décembre, dans une attaque par des jihadistes présumés d'un véhicule de transport près de la ville de Bandiagara, a annoncé le gouvernement.

Dans un communiqué diffusé par la télévision publique, le gouvernement malien assure que "toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les auteurs de cet acte ignoble et tragique".

Auparavant, des responsables locaux avaient annoncé à l'AFP qu'au moins 30 personnes ont été tuées dans cette attaque.

"Au moins 30 civils maliens ont été tués par des terroristes près de Bandiagara vendredi. Les civils étaient dans un véhicule de transport. Les passagers ont été mitraillés et le véhicule a été brûlé. L'Etat a envoyé des forces de sécurité sur place", ont déclaré à l'AFP des autorités locales de Mopti qui ont requis l'anonymat.

Un élu de la localité de Bandiagara a confirmé ce bilan et précisé que parmi les victimes, il y a "des enfants et des femmes et des disparus".

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété un deuil national de trois jours à compter de dimanche. À cette occasion, les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics.

L'attaque n'a été revendiquée par aucun des nombreux groupes armés qui sévissent dans le pays.

