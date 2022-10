lundi 24 octobre 2022 • 139 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un évènement, deux faits marquants. Quand le Maire de Malicounda a fini de railler Ousmane Sonko et qualifier la tourée du leader de Pastef de «Nemekou Tour Leundeum », les femmes de Benno de Malicounda, à leur tour, ont offert 5 millions au marabout Doucouré qui avait fait un témoignage poignant sur Maguette Sène devant Ousmane Sonko. C’était ce lundi 24 octobre 2022 lors d’une rencontre politique à Keur Meïssa Faye, dans la zone nord de la Commune de Malicounda.

Un Maguette Sène d’attaque. Dopé par la mobilisation des leaders de Benno de Malicounda et des femmes venues nombreuses lui prêter main-fortes à l’occasion d’une rencontre politique de remobilisation tenue ce lundi 24 octobre 2022, à Keur Meïssa Faye, dans le nord de la Commune de Malicounda, le Maire Maguette Sène s’est ouvertement attaqué à Ousmane Sonko en qualifiant la tournée politique du leader de Pastef. «On doit parler plutôt de Némékou Tour Leundeum. Ousmane Sonko s’est encore illustré dans le département de Mbour par son jeu favori qui n’est rien d’autre que chercher à manipuler et à désinformer les populations pour espérer un électorat en perspective de l’élection présidentielle de 2024.

Son « Némékou Tour » doit être qualifié de « Némékou Tour Leundeum » car le leader de Pastef a passé le plus clair de son temps à se balader dans le département de Mbour tout en débitant des propos mensongers, à faire dans la manipulation et la désinformation. Nous n’avons aucune leçon à recevoir de ce néophyte et nain politique». Maguette Sène a également agité le dossier Adji Sarr-Sonko. «Ousmane Sonko a intérêt, en lieu et place de ses vadrouilles à l’intérieur du pays, à s’atteler à l’engagement d’un pool d’avocats pour lui tirer d’affaires et le sortir des griefs de son accusatrice Adji Sarr », martèle-t-il.

Sonko doit s’inspirer de Malicounda et de Sandiara

Maguette Sène demande Sonko de s’inspirer de sa commune et de celle Sandiara. «Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko doit s’inspirer de ce que j’ai réussi à Nianing, du comment nous avons travaillé sur un programme de lutte contre les inondations. Aujourd’hui, on ne parle plus d’inondations à Nianing. Ousmane Sonko devait être modeste et profiter de sa tournée politique dans le département de Mbour en s’inspirant de l’Agropole Ouest d’un coût de 54 milliards, avec plus de 5000 emplois en perspective que nos 3 communes (Malicounda-Nguéniène-Sandiara) ont réussi à mettre en place à travers une entente communale autour d’un projet agricole avec l’appui du chef de l’Etat, Macky Sall », a-t-il clamé avec forces. Il ajoute : « quand il faisait sa balade politique dans la commune Popenguine-Ndayane, Ousmane Sonko devait s’inspirer du port de Ndayane, le plus grand port de toute l’Afrique de l’Ouest que le Président Macky Sall est entrain de réaliser à Ndayane ». Non sans rappeler la centrale solaire de Malicounda inaugurée en novembre 2016 par le chef de l’Etat Macky Sall où la commune de Malicounda a pu accéder au capital du groupe Solaria à hauteur de 5%.

5 millions offerts à Imam Doucouré

En renfort à leur leader Maguette Sène, les femmes de Benno Bokk Yaakar embouchent la même trompette. Très engagées aux côtés de leur leader, elles ont décidé d’offrir un hadiya à l’imam Doucouré qui avait fait des témoignages sur leur leader devant Sonko. "Nous sommes contentes et fières du beau témoignage fait par l'imam Doucouré à l'endroit de notre maire Maguette Sène. Tout le monde sait que l'imam n'en a cure de la politique. Cependant, il a su reconnaitre le mérite de notre leader Maguette Sène. Ainsi, pour le remercier, nous avons collecté 5 millions de FCFA que nous allons remettre à imam Doucouré", a assuré Maimouna Diop, 3e adjointe au maire de Malicounda.

Pour rappel, le leader de Pastef, Ousmane Sonko s’était rendu à Malicounda Bambara chez l’imam Doucouré où celui-ci avait fait un témoignage retentissant sur le maire Maguette Sène.