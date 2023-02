mardi 7 février 2023 • 33 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 jours Taille

iGFM - (Dakar) Le Réseau National des Entrepreneurs du Sénégal (RNES) a é été lancé mardi à Dakar par un groupe d’entrepreneurs sénégalais, en présence du représentant du ministre du Commerce et du parrain, l’honorable député-maire, Demba Sy dit Diop Sy.

Dans son discours, le président Mamadou Thiam a indiqué que « le Réseau National des Entrepreneurs du Sénégal (RNES) est le fruit d’un long cheminement. Créé par des Sénégalais pour les Sénégalais, le RNES se veut avant tout une solution à la résilience de notre pays par rapport à la crise économique qui sévit à travers le monde ».

PUBLICITÉ

Il s’agit pour les membres du RNES au niveau de leurs secteurs d’activités respectifs afin de permettre au Sénégal d’annihiler l’impact de cette crise. En tout cas, d’en amortir le choc sur notre tissu socio-économique.

PUBLICITÉ

Creuset de réflexion, d’échange d’idées et de partage d’expériences, le RNES a aussi pour vocation de promouvoir la solidarité entre ses membres afin de faire émerger un Secteur Privé National fort et entièrement dévoué à la sauvegarde de notre économie pour le bien-être des Sénégalais sans exclusive.

Le RNES se veut enfin un levier pour le développement d’une économie sociale et solidaire basée sur notre propre ingénierie et nos propres ressources.

C’est le lieu de saluer le sens de l’écoute, le soutien précieux et la disponibilité à accompagner le RNES que le ministre du Commerce et du PME, Abdou Karim Fofana leur a manifesté.

Au-delà de ses initiateurs et membres fondateurs, le RNES se veut vaste regroupement propice à la réflexion, à l’échange d’idées, au partage d’expériences et à l’élan de solidarité, chers aux managers et entrepreneurs qui l’ont mis sur pied.

Ainsi toutes les personnes physiques ou morales qui se revendiquent du secteur privé sont invitées à se rapprocher de la structure pour participer à cette oeuvre de construction nationale.

En ce qui concerne, le bureau qui sera installé à l’issue de l’assemblée constitutive et de la cérémonie de lancement, fera toutes les démarches nécessaires pour élargir au maximum la structure à tous les segments du secteur privé national.

Dans cette dynamique d’élargissement, une place de choix sera bien évidemment accordée aux PME/PMI qui constituent 70% de notre tissu économique. Le RNES aidera celles qui ne sont pas encore structurées à le faire en vue de faciliter leur intégration au sein de la structure. Il s’agira pour les mangers, et entrepreneurs membres de la structure et ceux qui se joindront à eux, de promouvoir un secteur privé national fort et résolument tournée vers l’efficacité.

Cultivant l’entraide, la solidarité et le partage d’expériences en leur sein, ils ambitionnent d’être les fers de lance pour la relance de leur économie impactée par la covid-19, la guerre russo-ukrainienne et bien d’autres facteurs exogènes.

Ces perturbations qui frappent l’économie mondiale n’épargnent aucun endroit de la planète, mais ils espèrent parvenir sans doute à les juguler grâce à l’élan de solidarité et la synergie d’actions qu’entend promouvoir le RNES.