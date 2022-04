mardi 19 avril 2022 • 226 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cristiano Ronaldo ne sera pas dans l'équipe de Manchester United contre Liverpool ce soir suite au décès de son fils nouveau-né.

Manchester United a confirmé que Cristiano Ronaldo ne sera pas impliqué contre Liverpool ce soir.



Hier soir, le joueur de 37 ans a partagé la tragique nouvelle de la mort de son bébé, faisant la promotion de milliers de messages de soutien, et le joueur a demandé la confidentialité en cette période difficile.



Écrivant sur les réseaux sociaux, Ronaldo a publié hier le message suivant : « C'est avec notre plus profonde tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé. C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur.



« Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous leurs soins et leur soutien d'experts. Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous vous prions de bien vouloir respecter l'intimité en cette période très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons toujours."



United a maintenant publié sa propre déclaration, qui dit: "Tout le monde à Manchester United et en fait le monde du football envoie de l'amour à Cristiano Ronaldo et à sa famille, après que la légende du club a fait une annonce déchirante lundi soir.



"La famille est plus importante que tout et Ronaldo soutient ses proches en cette période extrêmement difficile. En tant que tel, nous pouvons confirmer qu'il ne participera pas au match contre Liverpool à Anfield mardi soir et nous soulignons la demande de confidentialité de la famille. Cristiano, nous pensons tous à toi et envoyons de la force à la famille."



Dans un message à Ronaldo sur Twitter hier soir, le compte officiel de Liverpool a publié : "Nous tous ici au Liverpool FC vous adressons nos plus sincères condoléances, Georgina et la famille".



Liverpool contre United débutera à 19 heures GMT ce soir à Anfield.



Plus tôt cette semaine, le patron par intérim Ralf Rangnick a révélé qu'il ne serait pas en mesure de sélectionner Raphael Varane, Scott McTominay et Fred pour le match – tandis que Luke Shaw et Edinson Cavani pourraient manquer le reste de la saison en raison d'une blessure.



"Rapha ne s'est pas entraîné avec l'équipe, il était sur le terrain avec l'un de nos entraîneurs de rééducation", a déclaré Rangnick. "En ce qui concerne les blessures, nous avons la même situation que lors des deux derniers matchs."



Un doute a été placé sur l'implication de Bruno Fernandes dans le match après un accident de voiture lundi matin, mais le milieu de terrain portugais s'est entraîné normalement le même jour et sera disponible pour la sélection.



Liverpoolecho.co

