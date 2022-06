vendredi 17 juin 2022 • 2839 lectures • 1 commentaires

Après un décès à Colobane, un autre mort vient d’être constaté à Bignona d’après de Yankhoma Diémé, président Conseil Départemental de de Bignona. Pour ce dernier, cet acte qu’il qualifie d’agression s’est déroulé au siège du PASTEF où des jeunes et des femmes étaient en train de se réunir afin de rallier la manifestation de Ziguinchor.

La victime du nom de Abdoulaye Diatta était âgée de 28 ans. Guy Marius Sagna d’annoncer à son tour le bilan suite à la manifestation. Il déclare qu'aux dernières nouvelles, ils ont enregistré 11 blessés dont 08 blessés graves et 04 au bloc opératoire.

Pour rappel, depuis ce matin, on note des affrontements entre force de l'ordre et manifestants. Des arrestations ont été notées aussi du côté des leaders YEW comme le maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara et le mandataire de la coalition Déthié Fall.