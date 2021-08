jeudi 5 août 2021 • 333 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le leader de Geum sa Bopp, Bougane Gueye a provoqué la colère la colère des défenseurs du ministre des finances, Abdoulaye Daouda Diallo. Le responsable de la Coalition Manko Wattu Sénégal est monté au créneau pour affirmer que Bougane «a raconté des contrevérités» dans la lettre ouverte adressée au chef de l’Etat, Macky Sall.

«M. le Président, savez-vous qu’en pleine 3ème vague, le ministère des Finances vient de signer un marché de 40 milliards FCFA de gré à gré avec un homme d’affaires bien du régime de Wade, pour un programme d’électrification du PUDC. Allez voir ce qu’il y a derrière ? Ce même sieur Gueye, au début de la Covid avait obtenu un autre marché de gré à gré de près de 150 milliards FCFA toujours avec le même PUDC…». Voici les propos du Président de Geum sa Bopp qui dérange les défenseurs du ministre des finances.

Dans une note reçue à iGfm, Ousmane Faye a balayé d’un revers de main ces accusations avant de traiter Bougane d’ignorant. «« Il est en train de se lamenter pitoyablement, allant jusqu’à ne plus comprendre que le PUDC est autonome dans sa gestion, même dans le cadre du lancement de ses marchés.», a d’abord précisé le président de Manko Wattu Snégal.

Ousmane Faye d’ajouter : « Il ne relève pas des compétences du Ministère des Finances et du Budget de passer des marchés publics, pour le compte des départements ministériels sectoriels. Un élève de CI ne se rabaisserait pas à ce niveau d’ignorance. On l’attendait plus sur le terrain de la sensibilisation dans le cadre de la prise en charge de la Covid 19 qui fait des ravages, plutôt qu’à énumérer 16 points dont il ne maitrise absolument rien du tout. ll a raté une belle occasion de se taire et de se terrer », réagit vigoureusement Ousmane Faye.

Pour le leader de MWS, Bougane, « tout le monde sait que le PUDC obéit à un fonctionnement autonome et que le Ministère des Finances n’est en rien mêlé à l’octroi de ses marchés. Mais, comme il a pris récemment l’option de se distinguer par des sorties à travers une lettre ouverte au Président de la République et des saisines de l’OFNAC sur des marchés de gré à gré du PUDC, une affaire de matériel médical vendu, etc., il faut qu’il apprenne en même temps qu’il reste un pur ignorant. Car, au moment où tout sénégalais responsable fait bloc autour du l’Etat du Sénégal pour accompagner la lutte contre la pandémie à Covid 19 qui est en train de causer des dégâts considérables à l’échelle mondiale, avec un nouveau Delta dangereux, Bougane et ses acolytes dérangent les sénégalais sans qu’ils s’en rendent compte ».

En bouclier du ministre des finances, le responsable de MWS précise que le « ministère accompagne plutôt ces départements dans le financement des marchés, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et procède au paiement des prestations réalisées et certifiées conformes par les structures habilitées. Dans le cas d’espèces, il s’agit de l’exécution d’un marché régulièrement passé par le Ministère du Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale validé par les instances habilitées et portant sur la fourniture, les études, le transport, les travaux et la mise en service de lignes de réseaux de distribution destinés au Programme d’Accès Universel à l’Electricité, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme phare du Plan Sénégal Emergent (PSE), le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), argumente le patron de MWS.

Selon lui, « Si Bougane Gueye Dani ne sait pas que le Ministère des Finances ne donne pas des marchés, encore moins ceux d’une agence autonome, alors il n’a qu’à retourner aux B. A. BA du fonctionnement de l’administration »