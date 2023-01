mardi 17 janvier 2023 • 331 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Que les transporteurs qui souhaitent faire la grève demain la tiennent, dit Mansour Faye qui compte appliquer les mesures prises pour circonscrire les accidents sans faire de dérogation. Il l’a fait savoir aujourd’hui aux journalistes au cours d’un point de presse.

Selon lui, « Ceux qui veulent aller en grève sont libres de le faire mais l’Etat va réprimer fermement les fauteurs de troubles ». Pour ce faire, il a révélé que l’Etat va rester ferme et les forces de défense et de sécurité vont veiller au grain. « La circulation ne sera pas perturbée » assure-t-il. Une menace à peine voilée pour encourager « les défaillants » qui invitent à l’Etat de préserver leurs biens car, redoutant que leurs voitures soient attaquées par les grévistes.



Revenant les accidents de la route avec son lot macabre, Mansour Faye a expliqué que l’Etat a pris à bras le corps cette tragédie et a décidé de prendre des mesures pour y remédier même s’il dit comprendre que les accidents de la route ne peuvent pas être éradiqués complètement mais, ils peuvent diminuer.



El hadji TALL