Marché d'Intérêt National et de la Gare des Gros Porteurs- Deux joyaux en attente d'exploitation

iGFM - (Dakar) En perspective de la mise en exploitation du Marché d'Intérêt National (MIN) Mamadou Lamine Niang et de la Gare des Gros Porteurs (GGP), la Chambre de Commerce d'Agriculture et d'Industrie de Dakar (CCIAD) en rapport avec le Ministère du Commerce et des PME a organisé mardi une visite guidée de ces infrastructures commerciale. La délégation conduite par le président Abdoulaye Sow a été accueillie par la directrice des exploitations de la SOGIP Momi Mbacké Bousso.

