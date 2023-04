Matam- Souleymane Barka Bâ à l'assaut des jeunes, primo-votants et les non-inscrits

lundi 17 avril 2023 • 147 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) À travers un "ndogou partage", le PCA de L'OLAC (Office des Lacs et Cours d'eau) non moins président de l'association LES BIENFAITEURS, a communié avec ses militants et sympathisants. Ce fût un moment d'échange et de retrouvaille.

L'occasion a permis de sensibiliser les jeunes, primo-votants et les non-inscrits, à s'inscrire massivement pour non seulement conforter la majorité de son excellence le Président Macky Sall dans le département de Matam mais aussi rehausser le suffrage afin de lui garantir une victoire dès le premier tour à la présidentielle du 25 février 2024.



Il faut aussi préciser que depuis le démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales, c'est la première activité de remobilisation organisée par un responsable de Benno Bokk Yakaar dans le département de MATAM.

Publié par Harouna Fall editor