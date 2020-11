mercredi 25 novembre 2020 • 138 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), par ailleurs candidat à la présidence de la CAF, a été reçu en audience, ce mardi, au Palais de la République, par le chef de l'Etat Macky Sall.

Cette audience était prévisible surtout que Me Senghor avait consulté le Président Macky Sall avant d'officialiser sa candidature à l'élection de la présidence de la Confédération Africaine de football (CAF). Même si on ignore son contenu, mais on pourrait tenter de dire qu'il s'agit sans aucun doute de la candidature du patron du football sénégalais à la présidence de la CAF. "Consultées, les plus hautes autorités de mon pays, le Sénégal, m’ont aussi donné leur feu vert. J’adresse à ce propos mes sincères remerciement à son Excellence le Président Macky Sall et à Monsieur Matar Ba, ministre des sports pour leur soutien hautement apprécié qui a permis de hisser le Football Sénégalais au rang des meilleurs en Afrique et qui sera certainement déterminant dans ce nouveau défi qui permettra de désigner celui qui va présider aux destinées de la CAF", avait déclaré Me Senghor le jour de l'annonce officielle de sa candidature. Ce qui est sûr c'est que Senghor veut le soutien de Macky Sall.

Me Augustin Senghor affrontera l’ivoirien Jacques Anouma, le sud-africain Patrice Motsepe et le mauritanien Ahmed Yahya, également en lice.

Le président sortant, Ahmad Ahmad ne devrait se représenter en raison de sa suspension pour cinq ans par la FIFA.

L'élection de la CAF aura lieu le 12 mars 2021, à Rabat (Maroc).