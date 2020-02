iGFM – (Dakar) – Pour une dette de 200 milliards que leur doit l’Etat, les travailleurs des hydrocarbures menacent d’aller en grève bloquant ainsi le pays en fourniture de carburant et de distribution du gaz butane. Selon Cheikh Diop, la SAR est à l’arrêt depuis 10 jours et les sociétés d’hydrocarbures nationales et les transporteurs n’en peuvent plus à cause de la dette de 200milliards que doit l’Etat à ce secteur.

IGFM