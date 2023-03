jeudi 23 mars 2023 • 74 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) A l’instar de la communauté météorologique internationale, le Sénégal a commémoré ce jeudi la journée météorologique mondiale dont le thème cette année est « L’avenir du temps, du climat et de l’eau à travers les générations ». A cette occasion, le ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires a révélé qu'en 2022 500 000) messages courts (sms) ont été envoyés aux utilisateurs pour les informer et/ou alerter d’une occurrence de pluie.

Selon le ministre, la Journée météorologique mondiale 2023 est très particulière, car elle coïncide avec le cent cinquantième anniversaire de l’Organisation météorologique internationale, qui a précédé l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).

Depuis 150 ans, les services météorologiques et hydrologiques nationaux recueillent et

normalisent les données sur lesquelles reposent les prévisions météorologiques.

Il importe de souligner que des prévisions météorologiques de qualité nécessitent des équipements d’observation modernes, des outils de prévision de pointe, un personnel hautement qualifié et motivé.



C’est ainsi que l’Agence Nationale de l’Aviation et de la Météorologie a entrepris un vaste programme de rénovation et de réhabilitation de son réseau d’observation. Les stations de Mbour, Fatick, Ranérou ont été entièrement reconstruites et équipées. Les stations de Vélingara, Louga, Kolda, Koungheul… sont en cours de construction et/ou réhabilitation.



Cette vision est en parfaite synergie avec le projet phare de mon département, le hub aérien. Car, nous ne pouvons pas avoir des aéroports modernes sans des stations météorologiques de qualité. Dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS), son Excellence Monsieur Macky SALL a procédé au lancement des travaux de construction de l’aéroport Ourossogui-Matam et l’aéroport de Saint-Louis a été réceptionné.

A cet effet, les stations météorologiques de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Ziguinchor, Kédougou, Cap-Skiring et Linguère seront entièrement réhabilitées.



Les données collectées à partir de ces stations alimentent notre base de données météorologiques. Elle nous permet entre autres de mesurer le degré de variation du climat et de constater les impacts des changements climatiques sur notre région qui se manifestent par une fréquence inhabituelle des évènements météorologiques extrêmes. Je peux citer les vagues de chaleur, les pluies exceptionnelles etc.



Consciente de la demande croissante en informations météorologiques, l’ANACIM a mis les préoccupations des usagers au cœur de sa politique. En 2022, plus de cinq cent mille (500 000) messages courts (sms) ont été envoyés aux utilisateurs pour les informer et/ou alerter d’une occurrence de pluie ou de phénomènes météorologiques extrêmes de houle dangereuse, vents forts, pluie dépassant des seuils établis.



C'est pourquoi, dit-il, "nous devons améliorer nos systèmes d’alerte précoce par un renforcement de la connaissance du risque et de la communication pour prendre des décisions proactives.

Il ne fait l’objet d’aucun doute que les temps ont changé. Les scientifiques ont alerté plus d’une fois sur l’état d’urgence climatique. Il est temps d’agir. Ainsi avec les conséquences des changements climatiques, il est vital d’accroitre notre maitrise du temps, du climat et du cycle de l’eau pour mieux assurer un développement durable".