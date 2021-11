lundi 29 novembre 2021 • 216 lectures • 0 commentaires

iGFM - Le bulletin météo de l'Anacim pour ce lundi.

Le ciel sera passagèrement nuageux sur l’ensemble territoire au cours des prochaines 24h. La chaleur journalière demeurera sensible sur la quasi-totalité du pays notamment sur les régions Centre et Est du pays avec des Tmax entre 35° et 39°C.



La fraicheur nocturne et matinale restera marquée sur les localités Nord, Sud et le littoral. Les visibilités seront localement réduites par de la poussière sur une bonne partie du territoire notamment sur les localités Nord et sur le littoral.



Les vents Mouvement précipité seront de secteur Nord, d’intensités fortes en zones côtières et faibles à modérées à l’intérieur du pays. Avis de vent fort et de houle dangereuse en cours.