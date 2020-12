mercredi 23 décembre 2020 • 760 lectures • 0 commentaires

Meurtre de la Belge à Thiès: Sa coépouse arrêtée pour complicité et recel de cadavre

iGFM-(Dakar) Rebondissement dans l’enquête du meurtre de la ressortissante Belge tuée et enterrée dans un champ, à côté de l’autoroute à péage, par son mari. Selon le journal libération, la première épouse du présumé meurtrier, M. G. Sarr a été arrêtée et formellement placée en garde à vue pour complicité de meurtre et recel de cadavre.

Nos confrères Renseignent que la dame qui vivait avec ses 5 enfants dans la entièrement construite avec la défunte, a aidé son mari à mettre le corps sans vie de Josée Christiane dans le coffre de la voiture avant de nettoyer la scène du crime.

La même source révéle qu’elle sera déférée, aujourd’hui, en même temps que son mari au parquet.

