mardi 14 février 2023 • 139 lectures • 0 commentaires

Société 19 mins Taille

iGFM - (Dakar) La gendarmerie vient d'annoncer l'arrestation du présumé meurtrier de l'adolescent au cours d’un Thiant à Keur Massar.

La victime était surnommée Amdy Peulh. C'est au cours d'une bagarre survenue à l'occasion d'une cérémonie religieuse (Thiant) organisée entre adolescents, qu'elle a été mortellement blessée au cou, par arme blanche. La Gendarmerie nationale dit avoir procédé, ce 13 février 2023, à l'arrestation du présumé meurtrier.



Les pandores expliquent que l'enquête ouverte par le Haut-commandement et confiée à la Brigade de Recherches de Keur Massar a vite permis d'identifier, de localiser et d'interpeller le mis en cause. «Il sera déféré devant les autorités judiciaires dès la clôture de l'enquête», informe-t-elle dans un communiqué de presse.