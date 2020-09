jeudi 17 septembre 2020 • 103 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’Assemblée nationale vient de dresser une feuille de route pour la mission d'information qu’elle a mise en place sur la gestion des inondations. Elle y détaille ce qu'elle compte faire.

Dans le document signé par Moustapha Niasse, l’institution parlementaire explique que ladite mission a des objectifs précis, conformément aux dispositions de l'article 49, notamment dans son 3e alinéa. Celui-ci dispose que la mission d'information porte sur un objet donné et vise à apporter aux Députés des réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l'exercice de leurs activités.

Les Ministres, Dg, hauts fonctionnaires seront auditionnés

«C'est dans cet esprit qu'il convient de prendre connaissance de tous les aspects du dossier des inondations, en maîtrisant les données techniques, les prévisions et en procédant à un état des lieux exhaustif, avant de formuler des recommandations précises. Voilà pourquoi s'impose une revue documentaire, portant sur ces points évoqués, en y incluant toutes les séquences du Plan décennal de Lutte contre les Inondations, les ressources mobilisées et l'état d'exécution», indique explique l’institution.

Le groupe parlementaire Liberté et démocratie avait déclaré, hier mercredi, que sa requête sur l’audition des différents acteurs a été refusée par le bureau l’Assemblée. Mais, celui-ci précise: «Naturellement, la Mission d'information procédera à l'audition de tous les acteurs concernés, les Ministres, les Directeurs généraux et les hauts fonctionnaires, dans un cadre approprié, conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.»

Le rapport sera remis aux députés et au Président

Mais, pour le moment, le bureau du pouvoir législatif estime que «la démarche scientifique doit être de rigueur, parce qu'il s'agit de comprendre un phénomène qui a déjà fait l'objet de travaux d'experts, à l'échelle de la planète.»

Le rapport sera ensuite partagé avec les Députés. Et en déposant le document, au plus tard le 31 octobre 2020, auprès du Chef de l'Etat, «l'Assemblée nationale remplit ses missions liées au contrôle de l'action gouvernementale et à l'évaluation des politiques publiques», indique son bureau. Et à la fin de tout ce processus, une séance plénière sera consacrée au dossier des inondations. «A cette occasion, tous les Ministres concernés seront présents et répondront aux questions des Députés», indique-t-elle.