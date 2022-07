mercredi 20 juillet 2022 • 81 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) «Nous sommes unis et la victoire est à nos portes. Le Président Macky Sall a beaucoup fait pour la Casamance et je peux vous assurer que nos populations vont lui rendre la monnaie. Ensemble, nous allons nous battre pour le triomphe du Chef de l’Etat Macky Sall.

"Nous sommes une équipe jeune qui est très confiante. Mieux, nous sommes bien encadrés par des anciens qui nous conduisent et qui nous montrent bien le chemin. Je peux vous dire également qu’au soir du 31 juillet 2022, Ben Mboté Dou Yabati Président Macky Sall en Casamance»

Abdoulaye Baldé ancien maire de Ziguinchor, sixième sur la liste nationale de BBY : «C’est à cause de ceux-là qui viennent d’arriver à la tête de la municipalité que Ziguinchor est devenue une violente avec de nombreux morts»

«J’ai dirigé depuis plus 12 années, il n y a jamais une violence comme celle qui sévit actuellement à Ziguinchor. La violence amène la violence. Si Ziguinchor a enregistré aujourd’hui autant de morts dans les violences, c’est à cause de ceux-là qui sont aujourd’hui à tête de la municipalité.

La Casamance qui a vécu des moments difficiles, n’a jamais connu de tels événements dramatiques. Il y a six mois, ces vendeurs d’illusions sont venus pour plonger la ville dans un «combat mortel». Nous demandons aux populations de le refuser et surtout vous les jeunes. Le développement se fait dans la paix et non dans la violence. Il faut brandir l’argument de l’intelligence et l’argument de la violence.

La Casamance n’a jamais connu cette violence qu’elle vit aujourd’hui. Si Ousmane Sonko avait brandi son fameux slogan «Burok» qui veut dire «Travailler», aujourd’hui la ville est plongée dans une pire situation. Le fameux «Burok» est désormais baptisé par nos populations, «Buyok» qui veut dire «la souffrance». Un slogan qui commence à faire fureur à Ziguinchor»

Propos recueillis par IGFM