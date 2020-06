Mort de George Floyd : la colère du monde du sport

iGFM-(Dakar) De nombreuses superstars du sport se sont jointes ce 31 mai 2020 aux autres athlètes qui, à travers le monde, ont déploré depuis une semaine la mort d’un homme noir, George Floyd, lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis (Nord des États-Unis). Une tragédie qui a entraîné des dizaines de manifestations dégénérant parfois en émeutes.

Beaucoup de réactions dans le monde du sport suite a la mort de George Floyd, survenue le 25 mai 2020 à Minneapolis (Nord des États-Unis). De grandes stars de la formule 1, du basket-ball, du tennis, viennent au soutien des manifestations et des manifestants, tout en appelant a rester pacifique.

Intervention marquante notamment pour le pilote Lewis Hamilton. « Je sais qui vous êtes et je vous vois », prévient le Britannique, sextuple champion du monde de F1, qui dénonce le silence des stars de son sport, « dominé par les Blancs ».

Michael Jordan sort de son silence

Lewis Hamilton mobilisé, Michael Jordan également, entre souffrance et colère, qui parle d’un racisme enraciné. « Assez », dit l’ex-star emblématique de la NBA qui réclame justice pacifiquement pour George Floyd. Celui qui lui a succédé en tant qu’icône de la ligue nord-américaine de basket-ball, LeBron James, s’était exprimé dès le 27 mai.

Basket, football américain, tennis : les réactions sont de plus en plus nombreuses. Serena Williams a posté une vidéo sur Instagram d’une jeune fille en larmes lors d’une réunion publique : « Nous sommes des Noirs et nous ne devrions pas avoir à nous sentir comme ça. » La star naissante du tennis féminin mondial, Coco Gauff, 16 ans, se demande si elle sera la prochaine. Le genou à terre de Marcus Thuram

Des manifestations de soutien jusqu’en Europe bien sûr, avec celles de l’ex-tennisman français Yannick Noah et de son compatriote, le jeune footballeur Kylian Mbappé. La plus marquante peut-être, c’est ce genou à terre posé hier par un autre joueur de football, Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, champion du monde 1998. Marcus donc, 22 ans, appelé ainsi en hommage a Marcus Garvey, le chantre de la réconciliation entre Blancs et Noirs, pose ce genou et s’incline après avoir marqué deux fois pour son club de Mönchengladbach en Allemagne. Histoire de montrer que l’essentiel est ailleurs.