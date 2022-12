jeudi 29 décembre 2022 • 299 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite au décès du roi Pelé, jeudi, à Sao Paulo, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux.

Macron réagit également



"Le Jeu. Le Roi. L’Éternité. O Jogo. O Rei. A Eternidade."



Le Barça réagit à la mort de Pelé



"Le Barça exprime sa tristesse en apprenant le décès du "Rei" Pelé, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Il a rendu le football plus grand que jamais. Qu'il repose en paix."



Sterling rend hommage à la Légende : "Rip légende"



Usain Bolt : "A Sporting Legend. Rest in Peace King Pele"



Santos, le club brésilien de Pelé, a rendu hommage au Roi



— Santos FC (@SantosFC)