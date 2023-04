samedi 1 avril 2023 • 88 lectures • 0 commentaires

International 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Aujourd'hui à N'Djamena, j'ai été reçu par le président de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby. Le président Déby a exprimé le plein soutien de son pays au processus de paix facilité par l'ONU en Libye.

Au cours de la réunion, le président Deby a déclaré que la paix et la stabilité en Libye sont dans l’intérêt supérieur du Tchad. Il s’est dit satisfait d’avoir été consulté pour la première fois sur la question et a encouragé une plus grande participation.

PUBLICITÉ

Il a exprimé sa gratitude pour le soutien que le Tchad apporte à la JMC 5+5 dans la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu par le biais du Comité de liaison tchadien, qui coordonne le retrait des combattants et des mercenaires de Libye sans nuire au pays d’origine.

PUBLICITÉ

Plus tôt dans la journée, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif. Ils ont passé en revue les efforts de l’ONU pour permettre la tenue d’élections inclusives en Libye dans un environnement sécurisé. Il a exprimé le soutien du Tchad aux bons offices de l’ONU en Libye.

Il a également rencontré le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Mahamat Margui.

Ils ont discuté de la nécessité d’accélérer les travaux des Comités de liaison de la Libye, du Tchad, du Soudan et du Niger pour assurer un retrait coordonné et synchronisé des combattants étrangers et des mercenaires de Libye.