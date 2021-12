mardi 7 décembre 2021 • 156 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Voici le bilan provisoire suite aux affrontements survenus lors d'un match de "Navétane" à Rufisque ce lundi 06 décembre 2021, qui a occasionné un mort confirmé.

Bilan provisoire suite aux affrontements :



Au total

1 cas de décès de 20 ans Masculin

38 blessés dont 10 femmes et 1 cas grave (garçon de 12 ans référé à Principal)



A) Centre de Santé

1 cas de décès 20 ans (Masculin)

27 blessés dont 5 femmes



B) À Youssou Mbargane

8 cas dont 4 femmes et un cas grave (un garçon de 12ans évacué à Principal)



C) À l'hopital de Pikine

3 blessés dont 1 femme



D) À l'hopital de Grand Yoff

1 blessé de sexe Masculin