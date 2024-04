samedi 13 avril 2024 • 700 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien footballeur zambien et milieu de terrain du TP Mazembe, Rainford Kalaba, annoncé mort par son club des suites de ses blessures après un tragique accident de voiture survenu le samedi 13 avril 2024, entre Kafwe et Lusaka en Zambie, se trouve dans un coma artificiel mais sa situation est critique. Sur sa page Facebook, le TPM est fait une nouvelle annonce pour préciser.

"Nous venons de l'apprendre de l'équipe médicale qui a pris en charge le Maestro Rainford KALABA. Déclaré mort par les urgentistes qui ont reçu l'ancien joueur du TPM victime d'un grave accident de circulation, les médecins qui l'ont reçu viennent de le placer dans un coma artificiel mais sa situation est critique", a précisé le club congolais sur sa page facebook plus d'une heure après avoir annoncé le décès du joueur de 37 ans.

« Quelle perte ! Rainford Kalaba n'a pas survécu à un accident de circulation ce samedi 13 avril en Zambie entre Kafwe et Lusaka », a déclaré le TP Mazembe dans une déclaration suivant la confirmation de son décès. Le club et la communauté sportive expriment leur profonde tristesse et adressent leurs condoléances à la famille de Kalaba et à tous ceux affectés par cette tragédie", avait annonce le TP Mazembe.

A noter également la nouvelle de son hospitalisation avait été initialement partagée par Frédéric Kitengie, Directeur Sportif et Manager Général du TP Mazembe, qui avait appelé à des prières pour un rétablissement rapide. C'était avant que le club annonce le décès de l'ancien international zambien.



