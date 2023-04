mercredi 19 avril 2023 • 119 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) La communauté Soninké en deuil. L’Imam Ratib de la Grande Mosquée Soninké de Dakar, le Pr Abdoulaye Bâ n’est plus. Il est décédé ce mercredi en France des suites d’une longue maladie.

Abdoulaye Bâ, était professeur à la retraite, ancien chargé de cours au département arabe de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), il a enseigné, entre autres, au Lycée Blaise Diagne et à l’Institut islamique de Dakar. Il fait partie des membres fondateurs du Centre islamique pour l’Appel au Coran et à la Sunnah, communément appelé mosquée soninké dont il est l’imam ratib et le Secrétaire général.

Il a été un élément très actif de l’Union des volontaires pour l’éducation et la culture islamique qui s’est beaucoup investi dans l’éducation. Le professeur Bâ a été aussi membre de la commission nationale du pèlerinage aux lieux saints de l’islam pendant 25 ans. L’émigration, un choix de vie pour beaucoup de Soninké, Monsieur Bâ l’a tentée en France.

Il est resté juste deux ans, le temps d’avoir les moyens pour sa formation intellectuelle. Il a entamé ses études chez son père à Diawara, dans le département de Bakel, avant de les poursuivre en Egypte où il a décroché la Licence. A son retour au Sénégal, il a suivi une formation pédagogique à l’UCAD et à l’Ecole normale supérieur (ENS).

Abdoulaye Bâ a animé des centaines de conférences au Sénégal et dans le monde. Récemment, il a été distingué, par l’Académie royale de la Jordanie, en compagnie de deux autres personnalités, pour la qualité de leurs travaux présentés à la conférence annuelle de ladite instance. Au départ, une cinquantaine de personnes de plusieurs nationalités étaient retenues pour ce défi intellectuel, le Professeur Bâ était le seul Noir écrivait SoninkéTv .