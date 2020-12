jeudi 31 décembre 2020 • 212 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans son discours à la nation, le chef de l’Etat a déclaré qu’il continuerait le dialogue. Mais, il indique dans la trajectoire de l’émergence dans laquelle il veut mettre le pays, il ne céderait pas à la diversion.

«Sur la voie de l’émergence, il n’y a ni temps à perdre, ni force à disperser ni intelligence à divertir. C’est pourquoi j’ai prescrit au gouvernement de rester dans le temps de l’action. Qui signifie fast-track, travail et résultat.

Et c’est pourquoi je continuerai à dialoguer à rassembler toutes nos forces et intelligences au service de notre destin national notre cause commune. Car de tout temps, c’est dans l’unité et la stabilité qu’une nation qui aspire à l’émergence trouve la force qui féconde son progrès économique et social.»