Le verdict sur le recours introduit auprès de la Cour de justice de la CEDEAO par l'opposant et candidat malheureux de la présidentielle 2021, Mahamane Ousmane, vient de tomber. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, cette juridiction communautaire vient de débouter ce mardi 31 mai le challenger de BAZOUM Mohamed aux joutes présidentielles de janvier 2021 comptant pour le 2ème tour.

C’est la fin d’un feuilleton judiciaire. Entre l’État du Niger et l’ancien Président nigérien Mahamane Ousmane et sérieux challenger du nouvel homme fort de Niamey aux dernières élections présidentielles 2021, la Cour de Justice de la Cedeao a tranché en faveur du premier. Le recours introduit auprès de cette juridiction communautaire par l’opposant nigérien pour « contestation » de la victoire du candidat du parti au pouvoir, n’a pas reçu gain de cause. Un gros revers judiciaire que vient d’essuyer

Prévu pour être vidé ce mardi 31 mai 2022, le verdict vient ainsi de tomber en faveur des autorités en place au Niger.

Après avoir épuisé toutes les voies de recours auprès des juridictions nationales, Mahamane Ousmane avait décidé de porté le contentieux devant la Cour de justice de la CEDEAO.

