jeudi 16 février 2023 • 126 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

L’ancien vice-président nigérian et opposant de longue date Atiku Abubakar a été désigné candidat de l’opposition pour la présidentielle prévue en février 2023, le parti au pouvoir reportant quant à lui d’une semaine sa primaire pour désigner son candidat.

La première fois qu'Atiku Abubakar s'est porté candidat à la présidentielle au Nigeria, son pays étalt encore une dictature militaire. Trois décennies et cinq tentatives infructueuses plus tard, cet ancien vice-président brigue une nouvelle fois la magistrature suprême: Le pays le plus peuplé d'Afrique (environ 215 millions d'habitants/ s'apprête à voter le 25 février pour désigner un nouveau président, après les deux mandats de l'actuel chef de l'État Muhammadu Buhari marquês par une insécurité rampante, devenue quasi-généralisée, et une grave crise économique. A 76 ans, "Atiku » - comme l'appellent les Nigérians est le candidat du principal parti d'opposition, le PDP. dans une course serrée face au candidat du parti au pouvoir (APC) Bola Tinubu, et l'outsider de cette présidentielle